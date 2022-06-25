بيع حذاء «أديداس» لمطعم «راوي» في دبي بـ 44 ألف درهم

2022/06/25 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُطلق الإصدار المحدود من أحذية «أديداس راوي» Adidas x Ravi Restaurant الرياضية في دبي، حيث اصطف المتسوقون أمام متاجر «أديداس» من الساعة الرابعة صباح، الخميس، في دبي مول للحصول على الحذاء الذي يكرم المطعم الشهير بطبق البرياني.

في غضون ساعات قليلة بيعت الأحذية، فيما ظهر بعضها، الجمعة، على مواقع مخصصة للبيع على الإنترنت، بما في ذلك «دوبيزل» و«فيسبوك ماركتبليس».

وكان السعر الرسمي للحذاء 549 درهماً، بينما تم إدراج أغلبية الأحذية المعاد بيعها على «دوبيزل» في مقابل ألف درهم إلى ألفي درهم، فيما تم تسجيل أعلى سعر على الموقع عند 4 آلاف درهم «قابلة للتفاوض».

أحد الباعة أدرج الحذاء على «فيسبوك» بمبلغ 44 ألف درهم، وقال في خانة الوصف: «جديد وأسطوري.



44 عاماً تساوي 44 ألف درهم».



وتشير ال 44 عاماً، إلى عمر مطعم رافي (أو راوي) في دبي، والذي افتتح في العام 1978.

وبعد ساعات تم وضع علامة (sold) في إشارة إلى أنه تم بيع الحذاء.

وأطلقت «أديداس» الحذاء في إصدار محدود مخصص لمطعم رافي الباكستاني الشهير في محاولة للاحتفال بالمطاعم، كجزء من سلسلة من الأحذية الرياضية التي تحتفل بمطاعم شهيرة في 11 مدينة حول العالم.

ويسلط هذا التعاون الضوء على أحد أكثر المطاعم حنيناً في دبي، والذي لطالما كان مكاناً شهيراً لتناول الطعام لكل من المواطنين الإماراتيين والمقيمين والسياح على حد سواء.



المطعم البسيط الذي يقدم طعاماً باكستانياً، بأسعار زهيدة استقطب عدد من المشاهير، بما في ذلك مغني الراب الأمريكي سنوب دوج وفرقة البوب ​​ون ريبابليك.

الحذاء، يشير إلى التراث الباكستاني ويتميز بوجود بطانة جورب مخصصة مع تصميم خريطة مرسومة باليد تدل على معنى اسم «رافي»، وهو نهر في شمال شرق باكستان.



قام أصحاب المطعم باختيار ستة أطباق تمت إضافتها إلى لسان الأحذية الرياضية مع اللغة الإنجليزية من جانب والعربية من ناحية أخرى – قام المطعم بتقطيع البرياني بالدجاج المشهور والكرك تشاي – ويتم توصيل كل زوج من الأحذية بطريقة خاصة.

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