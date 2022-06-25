2022/06/25 | 12:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة السعودية القبض على مواطن قالت إنه عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، بعدما نشر مقطع مصور وهو يستلقي على طريق عام في جنوب غربي المملكة.

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