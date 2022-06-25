كربلاء تحرز المركز الثالث في بطولة كأس العراق بالمبارزة

2022/06/25 | 12:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احرز منتخب محافظة كربلاء بالمبارزة

المركز الثالث بالترتيب العام لبطولة

كأس العراق بالمبارزة لمنتخبات

المحافظات والتي اقيمت في السليمانية

وبإشراف الاتحاد العراقي المركزي

بالمبارزة ،

ونقل المكتب الاعلا

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