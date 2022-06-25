وزير الداخلية يشكل لجنة تحقيق في

2022/06/25 | 12:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي،

بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في

اعتداء شقيق رئيس البرلمان محمد

الحلبوسي على العقيد عادل لطيف تبان

بمحافظة الأنبار.

وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية

في بيان تل

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