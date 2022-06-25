أوكرانيا تعلن عن هجوم صاروخي من بلاروسيا على تشيرنيهيف

2022/06/25 | 12:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الجيش الأوكراني، يوم السبت، أن صواريخ أُطلقت من بلاروسيا، الحليف الدبلوماسي لموسكو، باتجاه منطقة تشيرنيهيف الحدودية في أوكرانيا في شمال شرق كييف.وقالت قيادة منطقة الشمال في القوات الأوكرانية “نحو الساعة الخامسة صباحًا (02,00 ت غ)، تعرّضت منطقة تشيرنيهيف لقصف صاروخي مكثّف.عشرون صاروخًا استهدفت قرية ديسنا وأُطلقت من أراضي بيلاروس (وأيضًا) […]

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