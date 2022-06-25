وزارة الدفاع الروسية .. تؤكد أنها قتلت حوالي 80 مقاتلاً بولندياً في أوكرانيا

2022/06/25 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل : وزارة الدفاع الروسية ، تؤكد أنها قتلت “ما يصل إلى 80” مقاتلًا بولنديًا في أوكرانيا

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