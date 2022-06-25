هيئة الانواء الجوية : موجة غُبار و عاصفة ترابية تبدأ بعد ظهر اليوم وتستمر حتى صباح غد الاحد

2022/06/25 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارشيف

منذ دقيقة واحدة

أعلنت هيئة الانواء الجوية ، ان موجة الغبار والعاصفة الترابية ستبدأ من بعد ظهر اليوم السبت وتستمر حتى صباح غد الاحد.

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