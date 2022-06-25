أمريكا: مسيرات بعد قرار المحكمة العليا عن دستورية حق الإجهاض

2022/06/25 | 13:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت المحكمة العليا بأمريكا القضية المعروفة باسم "رو ضد ويد"، يوم الجمعة، معتبرة أنه لم يعد هناك حق دستوري فيدرالي للإجهاض.

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