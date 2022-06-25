بعد “أبو مازن”.. “السيادة” بانتظار انشقاق رباعي جديد 

2022/06/25 | 13:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت مصادر سياسية مطلعة، السبت، عن عزم أربعة نواب من تحالف السيادة الانشقاق عن التحالف قريبا.وقالت المصادر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الخلافات داخل تحالف السيادة وصلت الى مراحل حرجة جدا في الايام الأخيرة”، مشيرة إلى أن “محاولات الحلبوسي- الخنجر من اجل احتواءها باتت بالفشل وهذا ما يفسر بيان ابو مازن مساء […]

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