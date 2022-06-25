2022/06/25 | 13:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حصلت لاعبة منتخبنا الوطني “شوخان صالحي” على جائزة هدّافة بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة الصالات للسيدات برعاية جاهز – السعودية 2022.وتمكنت الصالحي من تسجيل 8 أهداف في البطولة، ساهمت بشكل كبير بتتويج العراق باللقب لأول مرة في التأريخ.وفاز المنتخب الوطني باللقب، بتغلبه على السعودية 4-2.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجمة وطني الصالات تحصد لقب الهداف في غرب آسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجمة وطني الصالات تحصد لقب الهداف في غرب آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).