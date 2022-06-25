موظفو شركة توزيع المنتجات النفطية يتظاهرون امام مبنى الوزارة للمطالبة بصرف مستحقاتهم

2022/06/25 | 13:05 - المصدر: وكالة خبر

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موظفو شركة توزيع المنتجات النفطية احدى تشكيلات وزارة النفط يتظاهرون امام مبنى الوزارة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المسلوبة من قبل الوزارة خلال السنوات السابقة

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