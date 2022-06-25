2022/06/25 | 13:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عصفت بمحافظة البصرة والتي تمثل الرئة الاقتصادية للعراق الكثير من الازمات المتعاقبة مرورا بتلوث المياه والى الخدمات الاخرى كالكهرباء والوقود وغيرها.ويقول النائب عن المحافظة علي مشكور لوكالة ايرث نيوز، ان “ازمة المياه في البصرة ليست جديدة وعلى مدى 18 عاما لم تسعى الحكومات المتوالية الى حل هذه الازمة التي كان المتضرر الوحيد […]

ظهرت المقالة سر الحياة اصبح قاتل..



الازمات تعصف برئة العراق الاقتصادية والنزوح حليف ابنائها أولاً على ايرث نيوز.

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