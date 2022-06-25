مناقشات أوربية حاسمة حول النووي في طهران

2022/06/25 | 13:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (يسار) يصافح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان (يمين) في طهران في 25 حزيران/يونيو 2022 © ا ف ب عطا كيناري طهران (أ ف ب) – بدأ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت في طهران مناقشات حاسمة ترمي إلى إحياء المحادثات حول […]

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