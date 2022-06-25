الكاظمي سيناقش في إيران ملفات عدة بينها العلاقات بين طهران والرياض

2022/06/25 | 13:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

يجري رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، زيارة إلى كل من إيران والسعودية في الايام المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة الانباء العراقية (واع) إن "الكاظمي سيزور الجمهورية الاسلامية والمملكة العربية السعودية بصورة متعاقبة خلال ايام".

واشارت المصادر الى أن "الزيارتين تأتيان في اطار المشاورات التي اجرتها السعودية وايران في بغداد مؤخرا"، لافتا الى أن"الكاظمي سيناقش خلال زيارته المرتقبة ملفات عديدة من بينها العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية".

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