شاهد.. عاصفة ترابية تجتاح الموصل (صورة)

2022/06/25 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوى

دخلت عاصفة ترابية، اليوم السبت، الى مدينة الموصل.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "عاصفةً ترابية دخلت مدينة الموصل".

وكانت هيئة الأنواء الجوية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعد الغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحالة الجوية للبلاد لهذا اليوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون الطقس فيها صحواً مع بعض الغيوم ويتحول مساءً الى غائم جزئي مغبر وحدوث عواصف ترابية ليلاً، أما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس فيها غائماً جزئياً يتحول مساء الى غائم مغبر وفرصة لهطول زخات مطر رعدية وحدوث عواصف ترابية في بعض أقسامها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ويتحول مساء الى مغبر وهناك فرصة لحدوث عواصف ترابية ليلاً في بعض أقسامها، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عما سجل يوم أمس في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف أن "يوم غد الأحد سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً مع غبار خفيف، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم وغبار خفيف، أما في المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأشار إلى أن "طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

وأوضح أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس في جميع أنحاء البلاد صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

ولفت إلى أن "الحالة الجوية في جميع أنحاء البلاد سيكون الطقس فيها صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

ومن جانبه توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، في وقت سابق من اليوم السبت، ان الغبار يتصاعد في مناطق متفرقة من مدن البلاد منتصف نهار السبت بسبب نشاط الرياح الجنوبية الشرقية كما ترصده صورة القمر الاصطناعي.

وقال عطية في منشور له على فيسبوك تابعته (بغداد اليوم)، أنه "خلال ساعات المساء والليل، تتحول الرياح ابتداء من مناطق غرب وشمال غرب البلاد للاتجاه الشمالي الغربي مسببه تصاعد للغبار ما بين متوسط وكثيف يتجه مع الرياح نحو صلاح الدين العاصمة بغداد والرمادي ويصل قبل منتصف الليل".

وأضاف أن "الغبار يتجه الى مدن الفرات الاوسط خلال منتصف الليل، ثم يصل مدن الجنوب وبادية السماوة خلال فجر وصباح الاحد".

وأشار الى أن "الغبار تأثيره في المناطق التي يؤثر بها يستغرق ما بين 5-6 ساعات ليزول او تخف شدته حسب التوقعات".

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