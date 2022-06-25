نائب تعزو عودة ارتفاع اصابات كورونا الى ’ضعف’ وزارة الصحة

2022/06/25 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكدت عضو مجلس النواب زينب جمعة الموسوي، اليوم السبت، ان سبب عودة ارتفاع اصابات كورونا هو "ضعف" وزارة الصحة.وقالت الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "دور وزارة الصحة ضعيف وتسبب بزيادة إصابات كورونا".واوضحت الموسوي أن "هذا الضعف أدى لزيادة الاصابات بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية التي عبرت حاجز الالف إصابة".

واضافت: "لم تكن هناك حملة توعية من قبل الوزارة من خلال وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التثقيف لحملات التلقيح ضد الفيروس".

وحذرت الموسوي من "خطورة تفشي الفيروس مجددا خصوصا مع النظام الطبي والصحي الهش في البلاد".

يذكر أن إصابات فيروس كورونا عاودت الارتفاع مجددا خلال الأيام القليلة الماضية حتى وصلت إلى اكثر من 1000 إصابة في اليوم الواحد.

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