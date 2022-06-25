حريق في جبل آثوس المقدس في اليونان

2022/06/25 | 13:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أفادت خدمة الإطفاء اليونانية باندلاع حريق في جبل آثوس المقدس، مبينة أن أكثر من 100 رجل إطفاء و35 وحدة من المعدات الخاصة و6 طائرات يشاركون في عملية إطفاء الحريق.واندلع الحريق في غابة في منطقة أغيوس أندرياس على رأس أرابيس في شمال شبه الجزيرة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.ويعمل في […]

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