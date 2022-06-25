لجنة برلمانية لـ(واخ): خصصنا الأموال الكافية لشراء الغاز من ايران

2022/06/25 | 13:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واخ – خاص

أكدت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية، اليوم السبت، تخصيص الأموال الكافية لشراء الغاز من ايران ضمن قانون الدعم الطارئ.

وقال عضو اللجنة صباح صبحي في تصريح لوكالة “خبر برس”(واخ): ان” الطاقة الكهرباء بحاجة الى شراء الغاز من ايران وخصصنا في قانون الدعم الطارئ مبالغ لابأس بها للكهرباء “، مبينا ان” العراق بحاجة الى جهود كبيرة من اجل خروج العراق من ازمة الغاز “.

واشار الى ان” مستحقات الديون للغاز الإيراني على العراق اكثر من مليارين دولار ولكن الحكومة سددت بعض الديون حتى وصلت الديون الى مليار ونصف المليار وهذا يحتاج الى دراسة سريعة لحل المشكلة خصوصا مع دخول فصل الصيف “.

وشدد على ضرورة ان” تكون هناك حلول جذرية من خلال زيادة انتاج الغاز لتزويد المحطات بانابيب نقل الغاز وهذه لابد ان تكون في برنامج الحكومة المقبلة “.

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