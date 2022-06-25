أوكرانيا تطالب بـ

2022/06/25 | 13:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت حدة الهجمات الروسية على عدة مواقع أوكرانية، بينما تطالب أوكرانيا الغرب بتأمين المزيد من الأسلحة لخلق تكافؤ مع قوات موسكو، بهدف مواصلة التصدي للغزو، في ظل مخاوف من تعرض كييف لضغوط تجبرها على "قبول شروط سيئة" للسلام.

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