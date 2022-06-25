الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع في الحي الصناعي بكركوك

2022/06/25 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كركوك، اليوم السبت، إخماد حريق اندلع في الحي الصناعي.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني في مركز تازة تمكنت من إخماد حريق اندلع في مخزن لبيع المواد الزراعية والمولدات بمنطقة الحي الصناعي في كركوك من دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية".

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