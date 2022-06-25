2022/06/25 | 13:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

قالت مجموعة الخطوط السعودية، إن قرار توطين الوظائف يستهدف توفير أكثر من 4 آلاف فرصة وظيفية في قطاع الطيران وسط الحرص والدعم المستمر على تنمية رأس المال البشري ورفع مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات.

وذكرت المجموعة أنها تولي اهتماماً كبيراً لتوطين الوظائف من أجل مواكبة التطوير الكبير الذي يشهده قطاع الطيران في ظل الفرص الواعدة المنبثقة من برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، أن المجموعة أكملت توطين عدد من الوظائف المستهدفة في القرار بنسبة 100%، وستعمل على تحقيق النسب المستهدفة في الوظائف الأخرى قبل المدة المحددة، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأكد العُمر أن مجموعة الخطوط السعودية تضم ناقلين جويين هما: شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وطيران أديل؛ حيث بلغت نسبة توطين مهنة مساعد قائد الطائرة في شركة الخطوط السعودية 100% منذ العام 2020، بينما بلغت نسبة توطين مهنة قائد الطائرة 85%.

وذكر أن الشركة قد أكملت سابقاً توطين مهنة المرحل الجوي والمضيف الجوي “للذكور” بنسبة 100%، وبدأت مؤخراً بفتح المجالق للمواطنات بالتوظيف في هذه المهنة وتأهيلهن بالتدريب اللازم، وتقوم المجموعة الآن بتدريب مكثف لأربعين مواطناً تمهيدهم لتوظيفهم على مهنة مساعد قائد طائرة في طيران أديل، حيث من المتوقع أن تصل نسبة التوطين بعد توظيفهم إلى 64%.

وأشار العُمر إلى الدور المهم الذي تؤديه الشركات والوحدات الاستراتيجية التابعة للمجموعة، مثل أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران التي تعنى بإعداد وتأهيل ملاحي القيادة ومقصورة الطائرة وموظفي العمليات الجوية من خلال أحدث البرامج التدريبية والأجهزة المتخصصة في العالم.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تستعد لتوفير 4 الاف فرصة وظيفية بقطاع الطيران) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تستعد لتوفير 4 الاف فرصة وظيفية بقطاع الطيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).