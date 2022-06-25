ايران: 7 دول شاركت في اغتيال سلیماني

2022/06/25 | 13:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمين لجنة حقوق الانسان الايرانية

كاظم غريب آبادي، أن كل من شارك في

اغتيال قاسم سلیماني يجب محاكمته،

مشددا على انه تم تحديد اشخاص في كل من

بريطانيا واميركا والمانيا والاردن

وغيرها.

وقال آبادي انه "

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