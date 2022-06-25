مصادر لـRT: الكاظمي يزور طهران والسعودية قريبا



مصادر لـRT: الكاظمي يزور طهران والسعودية قريبا
2022/06/25 | 13:26 - المصدر: روسيا اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصادر لـRT: الكاظمي يزور طهران والسعودية قريبا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/25 | 13:26.

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