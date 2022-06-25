متنبئ جوي يحدد مناطق وتوقيت موجة الغبار اليوم

2022/06/25 | 13:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، السبت، تصاعد الغبار في عدة مناطق منتصف النهار، في حين لفت إلى أنه من المتوقع أن يكون الغبار بين متوسط وكثيف قبل منتصف الليل ويتجه نحو صلاح الدين والرمادي وبغداد.

وقال عطية في منشور جوي، إن “الغبار يتصاعد في مناطق متفرقة من مدن البلاد منتصف نهار اليوم، بحسب الرصد الجوي، بسبب نشاط الرياح الجنوبية الشرقية، كما ترصده صورة القمر الاصطناعي”.

ولفت إلى أن “التوقعات تشير إلى أنه خلال ساعات المساء والليل، تتحول الرياح ابتداء من مناطق غرب وشمال غرب البلاد للاتجاه الشمالي الغربي مسببة تصاعد الغبار ما بين متوسط وكثيف يتجه مع الرياح نحو صلاح الدين والعاصمة بغداد والرمادي، ويصل قبل منتصف الليل، ثم مدن الفرات الاوسط خلال منتصف الليل”.

وتابع عطية: “ثم يصل الغبار إلى مدن الجنوب وبادية السماوة خلال فجر وصباح الاحد”، مبيناً أن “تأثير الغبار في المناطق التي يؤثر بها يستغرق ما بين 5 إلى 6 ساعات ليزول او تخف شدته حسب التوقعات”.

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