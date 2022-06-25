“حوت الناصرية” يبتلع سجيناً بصرياً محكوم عليه بالاعدام

2022/06/25 | 13:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بتسجيل حالة وفاة جديدة داخل سجن الناصرية المركزي.

وذكر المصدر، ان “نزيلاً من اهالي محافظة البصرة، يبلغ من العمر 41 عاما ومحكوم بالاعدام وفق احكام المادة 4 ارهاب، والسجن المؤبد وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)”.

وبين المصدر، ان ” اسباب الوفاة ما تزال مجهولة، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها “.

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