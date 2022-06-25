2022/06/25 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. فيضانات عارمة تغرق لبنان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: mr-sT9-x1pU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. فيضانات عارمة تغرق لبنان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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