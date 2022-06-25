2022/06/25 | 13:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين – واع- فليح حسن أعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، اليوم السبت، القبض على 5 متهمين مختصين بعمليات تهريب المشتقات النفطية، مبينة أن العملية الأمنية أسفرت عن ضبط صهريج وعجلتين محملة بمادة الكاز معدة للتهريب. وقال قائد شرطة صلاح الدين، اللواء الحقوقي قنديل الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قسم شرطة سامراء وبالاشتراك مع قوة من قيادة عمليات سامراء ومركز أمن سامراء ألقوا القبض على خمسة أشخاص من القائمين على عملية تهريب المشتقات النفطية".وأضاف أن "عملية القبض أسفرت عن ضبط صهريج سعة ٣٦٠٠٠ لتر محمل بمادة الكاز، إضافة إلى ضبط عجلة كيا حمل محملة ب٢٠٠٠ لتر من مادة الكاز، وضبط تنكر سعة ٨٠٠٠ لتر محمل بمادة الكاز".وأشار إلى، أنه "تم تسليم الاشخاص والعجلات المضبوطة الى مديرية امن جنوب صلاح الدين قسم التحقيق، لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم".يذكر أن مديرية شرطة صلاح الدين أطلقت حملة أمنية لمنع تهريب المشتقات النفطية، لحل ازمة الوقود وانهاء معاناة المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة صلاح الدين تضبط 46 ألف لتر كاز معدة للتهريب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة صلاح الدين تضبط 46 ألف لتر كاز معدة للتهريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).