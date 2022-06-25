2022/06/25 | 13:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، السبت، ان الهدف من مبادرة “تحالف قوى الدولة الوطنية” هو إعادة تأسيس لشرعية العملية السياسية التي تضررت بفعل مخاضات الانتخابات والانسحابات البرلمانية

وقال الائتلاف في بيان إن “الهدف من مبادرة “تحالف قوى الدولة الوطنية” هو إعادة تأسيس لشرعية العملية السياسية التي تضررت بفعل مخاضات الانتخابات والانسحابات البرلمانية والانسداد السياسي، وأنّ تأسيس مرحلة حكم لأربع سنوات على وفق هذا الواقع لا يقود إلى استقرار وتقدم للنظام السياسي، وسيبقي معادلة الحكم هشة وقلقة ومرشحة للإنهدام بأي لحظة”.

وأضاف البيان، أن “المطلوب هو إنتاج معادلة حكم قادرة على البقاء والنجاح وخدمة الشعب، وهو أمر يتطلب عملية انتخابية غير مطعون بها، وانسيابية بتشكيل البناءات التنفيذية والبرلمانية، وهي أمور لم تتحقق على ضوء انتخابات 2021 وما تلاها”.

وتابع، أن “تحالف قوى الدولة يرى أنّ إقامة معادلة حكم على أساس من التشكيك والإقصاء والتغالب والتخادم السياسي المحاصصي سيعمق من أزمة النظام السياسي، الأمر الذي يوجب إعادة النظر وإعمال الإرادة السياسية لخط شروع شرعي وسليم لمرحلة الحكم القادمة كي تنجح بقيادة مسيرة الدولة وتأدية وظائفها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف العبادي: مبادرة قوى الدولة تعيد تأسيس الشرعية للعملية السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف العبادي: مبادرة قوى الدولة تعيد تأسيس الشرعية للعملية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).