 الكردستاني: اجتماعتنا إيجابية مع الاطار التنسيقي

2022/06/25 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم, السبت, أن الأجواء ايجابية في الاجتماعات الجارية مع الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة.وقال عبد الكريم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الأسبوع المقبل ستكون القرارات جدية بشأن التحالف مع التنسيقي وتشكيل الحكومة “, وأضاف أن “النواب الجدد عززوا من موقف الإطار في التحالف مع باقي القوىَ السياسيةِ وهذا […]

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