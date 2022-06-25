الاتحاد الأوروبي لن يمنح حق الدخول مجانًا لأراضيه حتى لأقوى جوازات سفر في العالم

2022/06/25 | 14:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن يكون السفر متاحًا إلى دول الاتحاد الأوروبي من دون رسوم.فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاقه برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي طال انتظاره، ETIAS، في مايو/ أيار 2023.

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