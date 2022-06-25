زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب إيران

2022/06/25 | 14:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات علی مقیاس ریختر، السبت، ميناء “جارك” بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن هذا الزلزال وقع في الساعة الثامنة و 07 دقيقة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وكان مركز الزلزال عند التقاء خطي الطول 54.3 والعرض 26.52 درجة وفي عمق 22 […]

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