’متلبسون بالجريمة’.. اعتقال عدد من مهربي المشتقات النفطية في سامراء

2022/06/25 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - سامراءاعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم السبت، عن تمكنها من القاء القبض على عدد من مهربي المشتقات النفطية.وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "تنفيذاً لتوجيهات المراجع العليا بشأن منع تهريب المشتقات النفطية، وللحفاظ على الثروة النفطية واقتصاد البلد، ولمنع حصول الأزمات في محطات الوقود والتي تؤثر سلباً على المواطنين، وبناءً على معلومات استخبارية من قبل قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات سامراء وجهاز الأمن الوطني في سامراء، تمكنت قطعات القيادة من مداهمة وكر لتهريب المشتقات النفطية في منطقة (الجبيرية الاول) في قضاء سامراء".واضافت انها "القت القبض على (5) أشخاص متلبسين بجريمة التهريب مع عجلات (صهاريج) محملة بالوقود ومعدة للتهريب، إضافة الى عدد من مضخات الوقود والخزانات الصغيرة والبراميل".

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