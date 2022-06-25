بطولة غرب اسيا للناشئين.. العراق يواجه الاردن لحسم صدارة المجموعة الاولى

2022/06/25 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يستعد المنتخب العراقي للناشئين، لمواجهة نظيره الاردني في بطولة غرب اسيا لكرة القدم.

وسيلعب المنتخب العراقي مباراته امام الاردن في ملعب العقبة بالمملكة الاردنية الهاشمية في تمام الساعة التاسعة مساءً لصالح الجولة الثالثة من البطولة.

وتعد المباراة، نقطة مفصلية للمنتخب العراقي من اجل حسم صدارة المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا الجارية منافساتها في مدينة العقبة الأردنية.

وكان المنتخب العراقي للناشئين قد حقق فوزه الثاني في البطولة على المنتخب العماني بهدفين لهدف الاسبوع الماضي.

ويتصدر المنتخب العراقي مجموعته الاولى حاليا برصيد 6 نقاط حيث ضمن تقريبا بلوغ نصف نهائي البطولة قبل ان يحسم صدارة المجموعة رسمياً.

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