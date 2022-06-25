التربية تخاطب محافظة بغداد لمعالجة ملف محاضري 2020 (وثيقة)

2022/06/25 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

خاطبت وزارة التربية، اليوم السبت، محافظة بغداد لمعالجة ملف محاضري 2020.

وذكرت الوزارة في وثيقة تحصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "عدم وجود مانع قانوني من اصدار أوامر إدارية لمحاضري المديريات العامة للتربية في بغداد عملا بتوصيات اللجنة المشكلة بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (24285 في 2021/9/2)، لمعالجة موضوع محاضري محافظة بغداد وكربلاء من المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (130 و 169 لسنة 2021)

ولم تستكمل إجراءات التعاقد معهم لعدم اصدار أوامر إدارية من قبلكم لهم في عام 2020".

أدناه نص الوثيقة:

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