2022/06/25 | 14:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضمن منتخبا العراق والأردن تأهلهما إلى الدور قبل النهائي من بطولة اتحاد غرب آسيا التاسعة للناشئين التي تستضيفها مدينة العقبة بجنوب الأردن.وحقق المنتخبان فوزهما الثاني ليتشاركا صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط لكلا منهما، حيث فاز العراقي على نظيره العماني بنتيجة 2-0، فيما تخطى الأردني نظيره اليمني بطل النسخة السابقة بنتيجة 1-0، […]

ظهرت المقالة منتخب الناشئين يواجه الأردن بطموح الانفراد بالصدارة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الناشئين يواجه الأردن بطموح الانفراد بالصدارة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الناشئين يواجه الأردن بطموح الانفراد بالصدارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).