جمع تواقيع نيابية لاستضافة الكاظمي في البرلمان

2022/06/25 | 14:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي , السبت, أن الإطار التنسيقي سيستضيف رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي تحت قبة البرلمان لمناقشة عدة ملفات شائكة قد تصل إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا .وقال الصالحي في حديث لـ’/ المعلومة,/ إن” التنسيقي يسعى إلى مناقشة الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية وانتهاك […]

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