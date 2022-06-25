الأرض تتشقق.. ما حقيقة فيديو زلزال أفغانستان؟

2022/06/25 | 14:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات على الزلزال الذي ضرب جنوب شرق أفغانستان، صباح الأربعاء، بقوة 5,9 درجات، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشروه أنّه يصوّر لحظة وقوعه، لكن الادعاء خطأ، والفيديو قديم لزلزال ضرب إندونيسيا.

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