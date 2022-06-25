2022/06/25 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدم العملات الرقمية المستقرة العديد من المزايا التي توفرها العملات المشفرة الأخرى، مع اختلاف أساسي واحد وهي أنها عملات مستقرة، ومن هنا جاءت التسمية.

علاوة على هذا توفر العملات الرقمية المستقرة جسرًا بين العالم الحقيقي للعملات الورقية والعملات المشفرة، فضلًا عن مكان تخزين للمستثمرين والتجار للهروب مؤقتًا من التقلبات الهائلة لأسواق العملات المشفرة.

أهم 5 أشياء يجب معرفتها عن العملات الرقمية المستقرة :

1- غالبًا ما تُعادل العملات الرقمية المستقرة بالدولار الأمريكي

ترتبط العديد من العملات الرقمية المستقرة بالدولار الأمريكي بطريقة يتعهد بها المُصدر بتبادل عملة واحدة مقابل دولار واحد دائمًا.

2- يمكن دعم العملات الرقمية المستقرة بالعديد من الأشياء وليس الدولار الأمريكي فقط

ترتبط بعض العملات الرقمية المستقرة باحتياطيات مستقرة أخرى مثل الذهب.



وقد تكون مرتبطة أيضًا بخوارزمية تتعامل مع العرض لإبقائه مرتبطًا بقيمة معينة.

3- لا يجب أن تكون العملات الرقمية المستقرة مدعومة بأي شيء

لا توجد لوائح تنظيمية حول ما يمكن تسميته عملة رقمية مستقرة.



على سبيل المثال: تم دعم عملة Terra المستقرة بعملة مشفرة أخرى تسمى Luna والتي كانت مرتبطة باحتياطيات الكثير من العملات المشفرة الأخرى؛ بمعنى: خوارزمية كانت تستخدم خوارزمية لمحاولة الاحتفاظ بقيمتها، ولكنها فشلت في النهاية.

4- العملات الرقمية المستقرة لا تكون مدعومة بالدولار في الواقع

تستخدم عملة مستقرة تسمى Tether مزيجًا من ديون الشركات والنقد وأذون الخزانة.



الفكرة هي امتلاك بعض الحيازات التي يمكن تصفيتها بسرعة عند الحاجة مع زيادة قيمتها أيضًا.

5- العملات الرقمية المستقرة مفيدة في تحويل الأموال

في حين أن التحويل بعملة Bitcoin قد يكون بطيئًا نسبيًا ويمكن أن يكون لدى Ethereum رسوم عالية لكن عندما تكون العملات الرقمية المستقرة مستقرة بالفعل يمكنها إجراء التحويلات بشكل أسرع وأرخص بكثير من النظام المصرفي التقليدي.

المصدر : عالم التكنولوجيا

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