2022/06/25 | 14:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في زيارة لرواندا لحضور اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث، قال الأمير تشارلز إن الوقت قد حان لمواجهة إرث العبودية وتأثيره الدائم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمير تشارلز يشارك الحزن الذي سببته معاناة العبودية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمير تشارلز يشارك الحزن الذي سببته معاناة العبودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).