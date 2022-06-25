نائبة: دور وزارة الصحة ضعيف فيما يخص الموقف الوبائي

2022/06/25 | 14:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت عضو مجلس النواب العراقي زينب جمعة الموسوي، السبت، ان دور وزارة الصحة العراقية بما يخص الوضع الوبائي ضعيف جدا.وقالت الموسوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “هذا الضعف أدى لزيادة الاصابات بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية التي عبرت حاجز الالف إصابة”.وأضافت، أنه “لم تكن هناك حملة توعية من قبل […]

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