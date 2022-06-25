رصد ارتفاع بنسب الملوحة في ميسان والبصرة: ارتفاع بنسبة 35% مقارنة بـ2018

2022/06/25 | 14:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

رصد الخبراء ارتفاع نسبة الملوحة في مياه شط العرب بالبصرة وكذلك ميسان، حيث بلغت نسبة ارتفاع الملوحة في شط العرب 35% مقارنة مع الملوحة المسجلة في 2018.

وقال الخبير البيئي والاكاديمي بجامعة البصرة شكري الحسن ان مستوى الملوحة لشط العرب اليوم بلغ TDS= 5540 mgL.، مشيرا الى ان الملوحة كانت في مثل هذا اليوم من العام 2018 بحدود 4100.

ودعا الحسن من” الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة وتوعية المواطنين من أجل تخفيف الضرر المتوقع”.

من جانب اخر، رصدت فرق الرصد بمديرية الموارد المائية في ميسان, مناسيب المياه من مؤخر ناظم قلعة صالح والمطلقة بإتجاه محافظة البصرة بهدف دفع اللسان الملحي في شط العرب وفق الخطة التي اعدتها وزارة الموارد.

وقام الفريق وبإشراف من لجنة وزارية اشرف على كمية المياه المتدفقة في نهر دجلة من مؤخر الناظم المذكور باتجاه محافظة البصرة بهدف تقليل التراكيز الملحية في شط العرب سيما بعد تطبيق نظام مراشنة صارم في محافظتي ميسان و واسط.

وكانت الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة قد عقدت اجتماعا مشتركا مع ملاكات وزارة الكهرباء في ميسان بهدف تطبيق نظام المراشنة لضمان وصول الحصص المائية لمحافظة البصرة.

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