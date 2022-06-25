شاهد.. بؤرة العاصفة الترابية تدفع بغبارها نحو الانبار (صور)

2022/06/25 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الانبار

وصلت العاصفة الترابية، اليوم السبت، الى محافظة الانبار قادمة من الموصل.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أن "العاصفة الترابية وصلت الى محافظة الانبار"، مبيناً أنها "قادمة من الموصل ومن المحتمل أنها متجهة الى مناطق الوسط والجنوب".

هذا وكان قد توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، في وقت سابق من اليوم السبت، ان الغبار يتصاعد في مناطق متفرقة من مدن البلاد منتصف نهار السبت بسبب نشاط الرياح الجنوبية الشرقية كما ترصده صورة القمر الاصطناعي.

وقال عطية في منشور له على فيسبوك تابعته (بغداد اليوم)، أنه "خلال ساعات المساء والليل، تتحول الرياح ابتداء من مناطق غرب وشمال غرب البلاد للاتجاه الشمالي الغربي مسببه تصاعد للغبار ما بين متوسط وكثيف يتجه مع الرياح نحو صلاح الدين العاصمة بغداد والرمادي ويصل قبل منتصف الليل".

وأضاف أن "الغبار يتجه الى مدن الفرات الاوسط خلال منتصف الليل، ثم يصل مدن الجنوب وبادية السماوة خلال فجر وصباح الاحد".

وأشار الى أن "الغبار تأثيره في المناطق التي يؤثر بها يستغرق ما بين 5-6 ساعات ليزول او تخف شدته حسب التوقعات".

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