انتخابات جديدة حتمية وانتفاضة صدرية.. تكهنات سياسية لإنعكاسات المرحلة المقبلة

2022/06/25 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحدث النائب السابق عن تحالف السيادة، مشعان الجبوري، اليوم السبت، عن احتمالية اجراء انتخابات جديدة، وما سيرافقها من انتفاضة صدرية في الشارع، ملحما لمن سيرشحه الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة.

وقال الجبوري، في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الانتخابات المبكرة امر حتمي لكن موعد اجرائها متروك للتطورات في الشارع و سيفرضه توقيت انتفاضة جمهور التيار الصدري الذي لن يطول صبره و صمته ؟".

وتابع "الاطار سيتجنب استفزاز الصدريين وسيكلف بتشكيل الحكومة القادمة احد رجالات الخط الثاني في قيادات الكتل والاحزاب التي يتشكل منها".

وكشف الاطار التنسيقي، اليوم السبت، عن آلية وشروط اختيار رئيس الوزراء الجديد خلال المرحلة المقبلة.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "اختيار رئيس الوزراء الجديد، خلال المرحلة المقبلة، سيكون من خلال اتفاق داخل البيت الشيعي، حيث ان اختيار من يشغل هذا المنصب سيكون بإجماع قوى الاطار كونها المعنية بالامر".

واضاف ان "اختيار رئيس الوزراء الجديد، خلال المرحلة المقبلة، سيكون وفق مواصفات معينة، ابرزها الخبرة والشجاعة والنزاهة، حتى يكون قادر على مواجهة الازمات التي يمر بها العراق على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها".

هذا وقد أصبح الاطار التنسيقي الكتلة الأكثر عدداً داخل البرلمان بعد انسحاب نواب الكتلة الصدرية، ما قد يؤهله لاختيار رئيس الحكومة المقبلة، حيث تسعى قوى الاطار للتفاوض مع الكتل السياسية الأخرى من أجل المضي بتشكيلها.

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