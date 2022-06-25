2022/06/25 | 14:42 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة حرس حدود: ضبط مواد ممنوعة في زرباطية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/25 | 14:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة حرس حدود: ضبط مواد ممنوعة في زرباطية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة حرس حدود: ضبط مواد ممنوعة في زرباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).