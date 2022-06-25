القبض على خمسة متهمين بقطع اشجار الغابات في كركوك

2022/06/25 | 14:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في كركوك، اليوم السبت، عن القاء القبض على خمسة متهمين بقطع اشجار الغابات المحاذية لنهر الزاب شمالي المحافظة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “قوة من شرطة ناحية التون كوپري تتمكن من اعتقال خمسة متهمين بقطع اشجار الغابات المحادة لنهر الزاب شمال كركوك”.واضاف أنه “تم ضبط اربع شاحنات محملة […]

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