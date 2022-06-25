الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل أمير قطر تميم بن حمد

2022/06/25 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في قصر الاتحادية، اليوم السبت.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه “سيتم عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

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