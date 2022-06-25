كويكب ضخم يقترب من الأرض في هذا الموعد

2022/06/25 | 14:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يتوقع علماء فلك أن يمر كويكب ضخم على مسافة قريبة من الأرض هذا الأسبوع، كاشفين عن درجة خطورته.ونقلت صحيفة “ديلي ستار” عن علماء فلك قولهم إن الكويكب التي أطلقوا عليها اسم “2022 إم كيو”، يتحرك بسرعة 12 كيلومترا في الثانية.وأشار العلماء إلى أن الكويكب الذي يعادل حجمه عجلة “لندن آي” تقريبا، […]

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