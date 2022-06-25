طالت جنرالات بارزين.. “تغييرات كبيرة” في قيادة الجيش الروسي

2022/06/25 | 14:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت وزارة الدفاع البريطانية إن تغيرات كبيرة تجري في القيادة العليا للجيش الروسي منذ مطلع حزيران الجاري، لافتة إلى أنه “من المرجح أن موسكو أطاحت عدة جنرالات من أدوار قيادية في عمليات رئيسية بأوكرانيا”.وجاء في سلسلة من التغريدات على صفحة وزارة الدفاع البريطانية في “تويتر”، أن التغييرات التي أجرتها روسيا في قيادة […]

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“تغييرات كبيرة” في قيادة الجيش الروسي أولاً على ايرث نيوز.

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