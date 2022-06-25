شابة تذبح زوجها بسكين المطبخ في السماوة

2022/06/25 | 14:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني بمحافظة المثنى، بمقتل

شاب عشريني على يد زوجته بطريقة بشعة

أقصى ناحية المجد شمالي المحافظة.

وقال المصدر، ان "شابا عشرينيا قتل

بطريقة بشعة على يد زوجته بعدما اقدمت

على طعنه بواسطة سكين م

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