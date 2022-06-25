مشاجرة أطفال تنهي حياة شاب في الناصرية

2022/06/25 | 14:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم السبت،

بمقتل شاب في الثلاثينيات من عمره وسط

مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر، أن "شاباً في الثلاثينيات

من عمره قتل، في ساعة متأخرة من ليلة

امس، بعد تلقيه رصاص

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